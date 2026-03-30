102ème Foire Concours Agricole & Viticole

Place du marché Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Retrouvez-nous tout le week-end pour notre traditionnelle foire concours organisée par la SAVB.

Venez rencontrer de nombreux producteurs et commerçants locaux (matériels agricoles, viticoles, voitures, commerçants locaux et non sédentaires), une mise en avant de notre savoir-faire local, tant agricole avec nos JA que viticole avec le concours MANI VITI.

Cette année venez découvrir notre exposition de Briques Légos dans la salle polyvalente mais également notre Pôle Camions décorés. De nombreuses animations musicales, sportives, artistiques, foraines et historiques seront présentes pour vous faire vivre un week-end de joie et de bonne humeur.

Venez à la rencontre de notre pôle nature avec la présence de différentes associations telles que les JA, le BRST et le pumptrack et Chant’Équi qui saura vous ravir avec leur spectacle équestre.

Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer et surtout déguster notre champagne de la Côte des Bar. .

Place du marché Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est savbbss@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 102ème Foire Concours Agricole & Viticole Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne