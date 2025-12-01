105 sur glace Hangar 105 Rouen

105 sur glace

Hangar 105 105 allée François Mitterrand Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 11:00:00

fin : 2025-12-23 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Découvrez 105 sur glace, la toute nouvelle patinoire éphémère de Rouen, installée sur le parvis du 105 du mardi 16 au mardi 23 décembre. Pendant une semaine, le site se métamorphose en un véritable décor féerique où petits et grands pourront profiter de glissades, de gourmandises et d’une ambiance chaleureuse.

Entre deux tours de piste, on se réchauffe autour d’un chocolat chaud, on savoure une pause gourmande ou on profite simplement de l’atmosphère festive du lieu. En soirée, place à l’énergie DJ sets les vendredis et samedis dès 19h30, pour des moments uniques entre amis ou en famille. Et pour encore plus de magie, le Père Noël sera présent le samedi 20 décembre de 16h à 19h pour rencontrer les enfants et immortaliser l’instant.

L’accès à la patinoire se fait via un jeton offert pour toute consommation au 105, l’occasion idéale de s’offrir un bon repas avant d’enfiler les patins. .

