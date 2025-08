1050 ANS DE LA CATHÉDRALE CONFÉRENCE Béziers

Plan Monseigneur Blaquière Béziers Hérault

À l’occasion des 1050 ans de la cathédrale Saint-Nazaire, Joseph Brémond propose une conférence intitulée Pourquoi Nazaire et Celse ? Qui étaient ces saints ?

English :

To mark the 1050th anniversary of Saint-Nazaire Cathedral, Joseph Brémond presents a lecture entitled: « Why Nazaire and Celsus? Who were these saints? »

German :

Anlässlich des 1050-jährigen Jubiläums der Kathedrale Saint-Nazaire hält Joseph Brémond einen Vortrag mit dem Titel: « Warum Nazarius und Celsus? Wer waren diese Heiligen? »

Italiano :

In occasione del 1050° anniversario della cattedrale di Saint-Nazaire, Joseph Brémond terrà una conferenza dal titolo: « Perché Nazaire e Celso? Chi erano questi santi?

Espanol :

Con motivo del 1050 aniversario de la catedral de Saint-Nazaire, Joseph Brémond ofrece una conferencia titulada: « ¿Por qué Nazaire y Celso? ¿Quiénes eran estos santos?

