107e Commémoration de l’Armistice de 1918 Lambesc

107e Commémoration de l’Armistice de 1918

Mardi 11 novembre 2025 de 10h à 12h. Place des Héros et Martyrs Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11 12:00:00

2025-11-11

La Ville de Lambesc commémore la fin de la Guerre de 1914-1918.

Rassemblement à 10h45 place Héros et Martyrs puis défilé jusqu’au mémorial sur la place du Parage, derrière la Mairie.

Début de la cérémonie à 11h précises, avec discours et remises de gerbes suivis d’un vin d’honneur à la Salle des Associations. .

Place des Héros et Martyrs Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50

English :

The town of Lambesc commemorates the end of the 1914-1918 war.

German :

Die Stadt Lambesc gedenkt des Endes des Krieges von 1914-1918.

Italiano :

La città di Lambesc commemora la fine della guerra 1914-1918.

Espanol :

La ciudad de Lambesc conmemora el final de la guerra de 1914-1918.

