107e Commémoration de l’Armistice de 1918 Lambesc
107e Commémoration de l’Armistice de 1918 Lambesc mardi 11 novembre 2025.
107e Commémoration de l’Armistice de 1918
Mardi 11 novembre 2025 de 10h à 12h. Place des Héros et Martyrs Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 12:00:00
Date(s) :
2025-11-11
La Ville de Lambesc commémore la fin de la Guerre de 1914-1918.
Rassemblement à 10h45 place Héros et Martyrs puis défilé jusqu’au mémorial sur la place du Parage, derrière la Mairie.
Début de la cérémonie à 11h précises, avec discours et remises de gerbes suivis d’un vin d’honneur à la Salle des Associations. .
Place des Héros et Martyrs Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 50
English :
The town of Lambesc commemorates the end of the 1914-1918 war.
German :
Die Stadt Lambesc gedenkt des Endes des Krieges von 1914-1918.
Italiano :
La città di Lambesc commemora la fine della guerra 1914-1918.
Espanol :
La ciudad de Lambesc conmemora el final de la guerra de 1914-1918.
L’événement 107e Commémoration de l’Armistice de 1918 Lambesc a été mis à jour le 2025-10-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc