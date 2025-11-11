107eme ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 DE BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains

107eme ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 DE BOURBONNE LES BAINS

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Tout public

10h30 Office religieux Eglise Notre Dame à Bourbonne-les-Bains

11h30 Défilé avec l’association Harmonie la Condorde vers le Monument aux Morts

11h45 Cérémonie avec la montée des couleurs, allocution et dépôt de gerbes

12h30 Repas des anciens combattants ouvert à tous. Salle des fêtes

Résa. auprès de Sébastien DESRY 06 99 85 18 23

16h à 21h Bal populaire animé par René Grolier. Buvette sur place. Entrée libre. Salle des fêtes. .

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 14 80

