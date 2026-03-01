108 Salutations au soleil

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 05:45:00

fin : 2026-03-21 08:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez partager avec nous le rituel des 108 salutations au soleil.

108 Suryanamaskara célèbrent, lors de l’équinoxe de printemps, le retour de la lumière, de l’énergie solaire et du renouveau, véritable hommage à Surya, le soleil, dont les multiples noms honorent la puissance fertile.

C’est une pratique partagée mais non guidée, chacun va à son rythme et suit sa propre progression.

Rendez-vous à 5h45 sur la terrasse de Bénédicte à Kergolezec, apportez de quoi vous couvrir et une thermos de boisson chaude pour la fin du rituel.

Prévoyez 2h au moins. Après les salutations nous prendrons un temps de méditation et d’échanges.

Gratuit et sur inscription. .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 50 38 00 12

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English : 108 Salutations au soleil

L’événement 108 Salutations au soleil Crozon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime