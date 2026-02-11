Tellement d’artistes talentueux débutent dans l’industrie musicale, prêts à tout casser avec des sons de fou ! Néanmoins assurer toute une soirée quand on est une formation récente, c’est pas évident… C’est de la que nous est venue l’idée du 109, du « sang neuf ».

Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.

CAFÉ DU SOIR :

Un trio pop-rock français aux sonorités douces, lumineuses et émotionnelles. Après un premier album autoproduit sorti en mai 2023, le groupe poursuit son développement avec de nouveaux morceaux, dont le single « En boucle », disponible depuis le 30 janvier. Sur scène, ils proposent un live chaleureux et immersif, adapté aux salles et bars-concerts.

ERELL :

Jeune artiste pop francophone au projet sensible et narratif, nourrie par une formation en comédie musicale. Elle a sorti deux premiers singles en 2025 (Le tabac sera froid, Sèment), Erell a été finaliste du concours Outloud (Warner Music).

Mélos Agency présente un co-plateau entre Café du soir et Erell, pour une soirée pop et pop rock !

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 12 EUR

Prévente standard : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



Peniche Marcounet 14 Quai de l'Hôtel de ville 75004 Paris


