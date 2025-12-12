109 – Capucine & Loryn Live Peniche Marcounet Paris

Tellement d’artistes talentueux débutent dans l’industrie musicale, prêts à tout casser avec des sons de fou ! Néanmoins assurer toute une soirée quand on est une formation récente, c’est pas évident… C’est de la que nous est venue l’idée du 109, du « sang neuf ».

CAPUCINE :

Une voix douce et profonde, des mots à vif et cathartiques, Capucine envoûte. Son univers, aussi fragile qu’intense, se distingue dans une mélancolie célébrant la vie et les côtés sombres de celle-ci. Initialement danseuse contemporaine, elle trouve en la musique un exutoire quand celui du corps devint douleur. Capucine sculpte ainsi son identité entre sonorités synth et pop alternative. Par sa plume, elle soigne. Elle soigne son âme et guérit les autres, se fait voix des incompris et de leurs névroses. Ses influences se construisent de Charlotte Cardin à Jacques Brel, de Billie Eilish à Stromae ou encore Solann.

LORYN :

Loryn est une auteure, compositrice, interprète. Après 6 ans de carrière de comédienne, elle se réinvente aujourd’hui à travers la musique. Une pop pétillante, touchante, qui met en avant des fragments de vie authentiques et sincères. Un projet neuf, né en juin 2025, qu’elle révèle pour la première fois sur scène.

Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 10 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T20:00:00+02:00_2026-01-10T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris