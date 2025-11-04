109 Dose le son 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

109 Dose le son 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon mardi 4 novembre 2025.

109 Dose le son

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 10:00:00

fin : 2025-11-04 14:30:00

Date(s) :

2025-11-04

Concert pédagogique du groupe Charly Maestria pour la prévention des risques auditifs à destination des collégiens et des lycéens, en partenariat avec Grand Bureau.

English :

Educational concert by the Charly Maestria group for middle and high school students, in partnership with Grand Bureau.

German :

Pädagogisches Konzert der Gruppe Charly Maestria zur Prävention von Hörrisiken für Mittel- und Oberstufenschüler in Zusammenarbeit mit Grand Bureau.

Italiano :

Un concerto educativo del gruppo Charly Maestria per aiutare a prevenire i rischi per l’udito tra gli studenti delle scuole secondarie, in collaborazione con Grand Bureau.

Espanol :

Un concierto pedagógico del grupo Charly Maestria, destinado a prevenir los riesgos auditivos entre los alumnos de secundaria, en colaboración con Grand Bureau.

