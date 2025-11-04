109 Dose le son 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Début : 2025-11-04 10:00:00
fin : 2025-11-04 14:30:00
2025-11-04
Concert pédagogique du groupe Charly Maestria pour la prévention des risques auditifs à destination des collégiens et des lycéens, en partenariat avec Grand Bureau.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
Educational concert by the Charly Maestria group for middle and high school students, in partnership with Grand Bureau.
Pädagogisches Konzert der Gruppe Charly Maestria zur Prävention von Hörrisiken für Mittel- und Oberstufenschüler in Zusammenarbeit mit Grand Bureau.
Un concerto educativo del gruppo Charly Maestria per aiutare a prevenire i rischi per l’udito tra gli studenti delle scuole secondarie, in collaborazione con Grand Bureau.
Un concierto pedagógico del grupo Charly Maestria, destinado a prevenir los riesgos auditivos entre los alumnos de secundaria, en colaboración con Grand Bureau.
