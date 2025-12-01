109 Fabrique électro 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Début : 2025-12-18
Projet d’écriture et de composition musicale animé par l’artiste Grand papillon (Dany Rodriguez) à destination d’une classe de CM1 de l’école élémentaire publique Voltaire.
English :

Musical writing and composition project led by artist Grand papillon (Dany Rodriguez) for a CM1 class at Voltaire public elementary school.

German :

Ein vom Künstler Grand papillon (Dany Rodriguez) geleitetes Projekt zum Schreiben und Komponieren von Musik für eine vierte Klasse der öffentlichen Grundschule Voltaire.

Italiano :

Un progetto di scrittura e composizione musicale condotto dall’artista Grand papillon (Dany Rodriguez) per una classe di alunni CM1 delle scuole elementari pubbliche di Voltaire.

Espanol :

Un proyecto de escritura y composición musical dirigido por el artista Grand papillon (Dany Rodriguez) para una clase de alumnos de CM1 de la escuela primaria pública Voltaire.

