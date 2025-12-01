109 Fabrique électro 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Projet d’écriture et de composition musicale animé par l’artiste Grand papillon (Dany Rodriguez) à destination d’une classe de CM1 de l’école élémentaire publique Voltaire.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
English :
Musical writing and composition project led by artist Grand papillon (Dany Rodriguez) for a CM1 class at Voltaire public elementary school.
German :
Ein vom Künstler Grand papillon (Dany Rodriguez) geleitetes Projekt zum Schreiben und Komponieren von Musik für eine vierte Klasse der öffentlichen Grundschule Voltaire.
Italiano :
Un progetto di scrittura e composizione musicale condotto dall’artista Grand papillon (Dany Rodriguez) per una classe di alunni CM1 delle scuole elementari pubbliche di Voltaire.
Espanol :
Un proyecto de escritura y composición musical dirigido por el artista Grand papillon (Dany Rodriguez) para una clase de alumnos de CM1 de la escuela primaria pública Voltaire.
