Les artistes :

GALAWESH :

Mon projet est un voyage musical composé avec différents producteurs, où chaque morceau apporte sa propre couleur. J’aime décrire mon set comme une “salade de fruits” : des saveurs variées qui se répondent et s’enrichissent une fois réunies. On y retrouve des influences folk, rock et électroniques. Toutes au service de textes qui parlent de bienveillance, de soin de soi, d’amour, mais aussi de solitude et de ces zones d’ombre qui nous traversent tous.

Sur scène, deux formules sont possibles.

Un trio avec Daniel Jouravski aux claviers et à la production, et mon frère Tanguy Héril au vjing. Il travaille à partir d’images que l’on filme ensemble, nos souvenirs, nos instants partagés, auxquels s’ajoutent des prises en direct depuis son téléphone pour créer un lien vivant et énergique.

L’autre formation, plus épurée, se joue en duo avec Nathan Bruel, dans une esthétique plus folk portée par deux guitares (sur un morceau j’apprends encore les autres). Dans les deux cas, je chante avec des pédales d’effets qui façonnent une atmosphère intime et immersive.

THOMAS SALVATORE :

Thomas Salvatore est l’une des figures montantes de la scène musicale actuelle. Claviériste, chanteur et compositeur originaire de Quimper, il développe un univers pop aux influences soul, jazz, funk et rock, teinté d’une esthétique rétro-futuriste inspirée des années 2000.

Aux claviers, il mêle pianos et orgues organiques, synthés vintage et textures modernes, porté par une voix pop-soul expressive. Influencé par des artistes comme Louis Cole, Gorillaz, Robert Glasper ou Cory Henry, Thomas façonne une signature sonore personnelle, à la croisée de la pop alternative et du groove contemporain.

Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



