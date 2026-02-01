109 – Joslie & Hyde Solo Live Peniche Marcounet Paris
109 – Joslie & Hyde Solo Live Peniche Marcounet Paris vendredi 27 février 2026.
Joslie
Entre néo-soul, chanson française et touches jazzy, Joslie développe un univers sensible et groovy, à la fois dansant et introspectif. Porté par une voix suave et aérienne, il livre des morceaux comme des mantras funky, explorant l’amour, le temps et l’élan de vivre, avec des influences allant de Jamiroquai à Flavien Berger.
Hyde Solo
Pianiste et guitariste de formation classique, Hyde propose une électro singulière nourrie d’influences rock et psychédéliques. Son projet mêle énergie prog, souffle épique et modernité, entre héritage pop-rock et vision électronique résolument personnelle.
Le concept ? 2 jeunes talents, 2 sets de 45 minutes, et surtout une occasion de montrer à Paris de quoi elles/ils sont capables.
Le vendredi 27 février 2026
de 19h30 à 22h00
payant Tarif sur place : 12 EUR
Prévente standard : 10 EUR Public jeunes et adultes.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
https://www.instagram.com/hyde_solo/?hl=fr https://www.instagram.com/eliejoseph/ https://www.instagram.com/eliejoseph/
