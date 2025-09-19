109 LEM Tours 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

109 LEM Tours

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Résidence de trois jours en décembre 2025 à destination des lycéens de l’option musique du lycée Madame de Staël et des étudiants de musicologie de Tours.

.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

Three-day residency in December 2025 for students in the music option at Lycée Madame de Staël and musicology students from Tours.

German :

Dreitägige Residenz im Dezember 2025 für Gymnasiasten der Option Musik des Lycée Madame de Staël und Studenten der Musikwissenschaft aus Tours.

Italiano :

Una residenza di tre giorni nel dicembre 2025 per gli studenti dell’opzione musicale del Lycée Madame de Staël e per gli studenti di musicologia di Tours.

Espanol :

Residencia de tres días en diciembre de 2025 para estudiantes de la opción de música del Lycée Madame de Staël y estudiantes de musicología de Tours.

L’événement 109 LEM Tours Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme