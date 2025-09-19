109 LEM Tours 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Résidence de trois jours en décembre 2025 à destination des lycéens de l’option musique du lycée Madame de Staël et des étudiants de musicologie de Tours.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com
English :
Three-day residency in December 2025 for students in the music option at Lycée Madame de Staël and musicology students from Tours.
German :
Dreitägige Residenz im Dezember 2025 für Gymnasiasten der Option Musik des Lycée Madame de Staël und Studenten der Musikwissenschaft aus Tours.
Italiano :
Una residenza di tre giorni nel dicembre 2025 per gli studenti dell’opzione musicale del Lycée Madame de Staël e per gli studenti di musicologia di Tours.
Espanol :
Residencia de tres días en diciembre de 2025 para estudiantes de la opción de música del Lycée Madame de Staël y estudiantes de musicología de Tours.
