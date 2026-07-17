AGENDA · Montluçon
109 Les Ramoneurs de Menhirs 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
vendredi 27 novembre 2026 · 8 rue du Général Emile Mairal · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
109 Les Ramoneurs de Menhirs
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
LES RAMONEURS DE MENHIRS + JACK L’ARRACHE
.
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
THE MENHIR CHIMNEY SWEEPERS + JACK THE UPROOTER
L’événement 109 Les Ramoneurs de Menhirs Montluçon a été mis à jour le 2026-08-27 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon 11 septembre 2026
- Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon 12 septembre 2026
- Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon 12 septembre 2026
- Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon 12 septembre 2026
- Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon 13 septembre 2026