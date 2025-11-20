10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages Ussel
10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Soirée anniversaire pour les 10 ans de l’IFHCO avec notamment au programme une conférence sur le dépassement de soir ; stratégies et témoignages en la présence de Laure Manaudou, Mickaël Guichard, Elis De Carvalho et Pierre Barbanceys.
Entrée gratuite sur réservation .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 14 85 94
