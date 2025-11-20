10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Soirée anniversaire pour les 10 ans de l’IFHCO avec notamment au programme une conférence sur le dépassement de soir ; stratégies et témoignages en la présence de Laure Manaudou, Mickaël Guichard, Elis De Carvalho et Pierre Barbanceys.

Entrée gratuite sur réservation .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 14 85 94

English : 10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages

German : 10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages

Italiano :

Espanol : 10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages

L’événement 10ans IFHCO Conférence dépassement de soi stratégies et témoignages Ussel a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze