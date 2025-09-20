10e anniversaire du Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Trévenans

10e anniversaire du Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Trévenans samedi 20 septembre 2025.

10e anniversaire du Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Samedi 20 septembre, 09h00 Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté Territoire-de-Belfort

Chaque groupe est limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté ouvre ses portes samedi 20 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Venez célébrer avec nous les 10 ans de ce patrimoine immobilier.

Vous pourrez ainsi découvrir :

– la blanchisserie, le service où toutes les blouses des patients, les draps, les vêtements des résidents et les tenues des professionnels sont lavés, soit 7 tonnes de linge par jour ;

– la cuisine, le service restauration cuisine pour les résidents, les patients et les professionnels, soit environ 5 000 repas par jour ;

– l’entrepôt, tout le matériel nécessaire au quotidien des professionnels de santé y est stocké, une vraie caverne d’Ali Baba ;

– la plateforme déchets et les TAL (transport automatisé lourd), qui compte plus d’une vingtaine de filières de tri et des automates capables de prendre l’ascenseur ;

– la pharmacie, d’une taille impressionnante, au service des médecins et des soignants, indispensable à la prise en charge des patients ;

– les coulisses de l’énergie et de l’eau. Très techniques, ces activités vous seront présentées par Vinci Facilites.

Pôle logistique hospitalier du Nord Franche-Comté route de Moval, 90400 Trévenans Trévenans 90400 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 98 31 60 http://www.hnfc.fr Construit en 2015, le pôle logistique hospitalier du nord Franche-Comté fête cette année ses 10 ans. parking P 1 réservé pour les Journées européennes du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

© C. Gally / Service communication HNFC