10è édition de la Fête du Court Métrage Ass. cinéma Le Clap Lans-en-Vercors

10è édition de la Fête du Court Métrage

Ass. cinéma Le Clap 180 rue des écoles Lans-en-Vercors Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

.

Ass. cinéma Le Clap 180 rue des écoles Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info.leclapvercors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An annual event, La Fête du court métrage was born of the desire to make short films better known to as many people as possible.

L’événement 10è édition de la Fête du Court Métrage Lans-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors