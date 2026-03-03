10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE Saint-Jean-de-Fos

10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE

À l’occasion de la 10e édition de la fête nationale du court-métrage, le Diablotin est ravi de vous annoncer sa participation aux différents programmes en collaboration avec Barbotine Familles Rurales.

Découvrez l’art cinématographique sous un nouvel angle, adapté à tous les âges. À travers une programmation éclectique, les thèmes abordés résonneront à leur manière, dans l’esprit de chacun.

La diffusion des courts-métrages adultes

Omnibus (9min) Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est son emploi. Malheureusement, la clef de voûte de son emploi, c’est la SNCF. Qu’un jour celle-ci s’arroge le privilège de modifier ses horaires, et voilà que la vie de notre homme est bouleversée. La pluie tombe, l’hiver est triste, pourquoi faut-il en plus que l’enfer de notre quotidien soit pavé de bonnes intentions ?

Warsha (16min) À Beyrouth, un grutier se porte volontaire pour effectuer un quart de travail sur l’une des grues les plus dangereuses, où il retrouve sa liberté (Prix du Jury Sundance 2022).

Le Diable et la Bicyclette (24min) Yasma, jeune fille libanaise de 13 ans, issue d’un mariage multiconfessionnel, se prépare au rituel de la première communion. Mais alors qu’elle s’éveille à la sensualité, s’installe un rituel d’un tout autre genre.

(Prix Etudiant Clermont 2025 Prix meilleur court arabe El Gouna 2025, Bayard d’Or Namur 2025).

Plastic ad glass (9min) Dans une usine de recyclage du nord de la France, les ouvriers se rejoignent pour chanter en chœur, et même les camions les rejoignent et font presque un ballet. Du fonctionnement des machines prodigieuses jusqu’au travail manuel de triage, le film montre le processus de recyclage. Le bruit qui accompagne le travail devient une cadence et le son de l’usine devient un rythme constant.

Où je mets ma pudeur (20min) Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son hijab pour passer un oral. Elle se rend au musée du Louvre pour observer l’œuvre qu’elle doit commenter.

Flippé la vie d’adulte (2min) La phobie administrative n’épargne pas Théo, terrifié à l’idée de devoir remplir des documents.

Loulou (2min) Loulou a 13 ans. Il revient de son entraînement et trouve la maison vide. Il entre dans la chambre de ses parents et ouvre les placards de sa mère…

Tu vas revenir (2min) Max et Chloé sont timides. Un cours de théâtre pourra-t-il changer la donne ?

La fée aux choux (1min) Premier film réalisé par une femme, il met en scène une fée, dans un jardin, qui se penche sur des choux immenses. Comme par magie, naissent des enfants. .

English :

On the occasion of the 10th edition of the national short film festival, Le Diablotin is delighted to announce its participation in the various programs in collaboration with Barbotine Familles Rurales.

