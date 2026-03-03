10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE Saint-Jean-de-Fos

10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE

6 Rue de l'Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

Début : 2026-03-29

La diffusion des courts métrages enfants (5-7ans)

– T’as vendu mes rollers (6 min)

– Frites sans maillot (4 min)

– L’effet de mes rides (13 min)

– La petite casserole d’Anatole (6 min)

La diffusion des courts métrages enfants (3-5ans)

– Bamboule (9min)

– Le monde de Dalia (3min)

– Patouille, des graines de parachutes (7 min)

11 h un goûter sera proposé après la diffusion des courts-métrages.

11h15 après le goûter, un spectacle de marionnettes est un atelier de dessin sera proposé (45 min environ). .

