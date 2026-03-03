10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE Saint-Jean-de-Fos
10E ÉDITION DE LA FÊTE NATIONALE DU COURT-MÉTRAGE
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
La diffusion des courts métrages enfants (5-7ans)
– T’as vendu mes rollers (6 min)
– Frites sans maillot (4 min)
– L’effet de mes rides (13 min)
– La petite casserole d’Anatole (6 min)
La diffusion des courts métrages enfants (3-5ans)
– Bamboule (9min)
– Le monde de Dalia (3min)
– Patouille, des graines de parachutes (7 min)
11 h un goûter sera proposé après la diffusion des courts-métrages.
11h15 après le goûter, un spectacle de marionnettes est un atelier de dessin sera proposé (45 min environ). .
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 97 39 39
English :
10TH NATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
