10e édition de Randonnée Val d’Antenne Stade municipal Val-de-Cognac

Informations pratiques

Val-de-Cognac

10e édition de Randonnée Val d’Antenne

Stade municipal Place du Champ de Foire Cherves-Richemont Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 07:45:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le 12 juillet à Cherves-Richemont, on chausse les baskets, on gonfle les pneus… et on vient passer une matinée nature, sport et bonne humeur ! ‍

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Stade municipal Place du Champ de Foire Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 19 55 28

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English :

On July 12 in Cherves-Richemont, let’s lace up our sneakers, pump up our tires… and come spend a morning enjoying nature, sports, and good cheer! ?

L’événement 10e édition de Randonnée Val d’Antenne Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac