10E EDITION DES BALADES DE LA VALLEE DE LA MEUSE Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

10E EDITION DES BALADES DE LA VALLEE DE LA MEUSE

Le 14 septembre, la mairie de Bazoilles sur Meuse organise sa 10e édition des Balades de la Vallée de la Meuse.

Comme chaque année, cette randonnée est familiale et gratuite, les marcheurs et vététistes sont accueillis sur des parcours allant de 7,5 km à 40 km. Le départ se fait place des marronniers à Bazoilles de 8h30 à 15h et la nouveauté cette année également depuis Bourmont.

Vous pourrez retrouver les producteurs de Saison Paysanne, place des marronniers à Bazoilles Ils vous proposeront des produits régionaux afin de confectionner votre repas et aussi leur marché de producteurs. .

centre ville Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est +33 3 29 06 00 20 mairie.bazoilles@wanadoo.fr

