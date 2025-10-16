10e édition des Journées nationales de l’architecture, du 16 au 19 octobre ministère de la Culture, Paris 1er Paris

Quatre jours pour (re)découvrir nos lieux de vie, partout en France

**La 10e édition des Journées nationales de l’architecture se déroule du 16 au 19 octobre 2025, partout en France.** Initié par le ministère de la Culture en 2016, cet événement invite le grand public à **poser un nouveau regard sur les « Architecture du quotidien »**, ces lieux que l’on emprunte chaque jour sans toujours en saisir la richesse architecturale, comme nos maisons, écoles, équipements sportifs, commerces, lieux de travail, infrastructures publiques, etc.

**Pendant quatre jours,** architectes, urbanistes et acteurs de la profession ouvrent leurs portes et proposent **plus d’un millier de rendez-vous souvent gratuits** : rencontres, débats, visites d’agence d’architecture et de chantiers, promenades urbaines, portes ouvertes, exposition, atelier jeune public, etc. L’objectif : rendre l’architecture accessible à tous, que l’on soit curieux ou passionné, petit ou grand.

### **Architectures du quotidien**

Le thème de cette édition, « Architectures du quotidien », met en lumière les bâtiments qui structurent notre vie de tous les jours. Ces journées visent à montrer que l’architecture ne se limite pas à de grands monuments, mais qu’elle s’exprime aussi dans les espaces les plus familiers, tout en contribuant à façonner nos manières de vivre et d’habiter.

### **Quelques exemples de rendez-vous à découvrir**

À travers la France, métropolitaine et en outre-mer, le public pourra par exemple visiter des chantiers de réhabilitation, participer à des ateliers créatifs pour enfants, assister à des conférences autour de l’urbanisme durable ou encore explorer des lieux rarement ouverts au public. Chaque territoire propose une programmation spécifique, offrant autant d’occasions de découvrir la diversité et la vitalité de l’architecture contemporaine et patrimoniale.

