10e édition des Nuits de la Lecture Honfleur

La Nuit de la Lecture à Honfleur

La médiathèque a le plaisir de participer à nouveau aux Nuits de la lecture en proposant une journée remplie d’animations pour tous les publics !

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h30

14h30-22h30 Bonne Pioche ! De nombreux jeux de sociétés pour tous les âges seront mis à votre disposition.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

17h Heure du conte Le loup pour les 3-8 ans

Gratuit sur inscription

17h Lecture Histoire d’une bibliothèque étrange par les membres de l’atelier d’écriture

Tout public Gratuit sur inscription

18h Apéro-lecture Ma tribu pieds nus de Stéphane Nicolet par les jeunes des ateliers théâtre de la Cie du Souffle 14

Tout public Gratuit inscription conseillée

20h30 Lecture théâtralisée La chambre de Sophiepar la Cie Auloffée

Tout public Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English :

Reading Night in Honfleur

The media library is delighted to be taking part once again in the Nuits de la Lecture (Reading Nights), offering a full day of events for all ages!

