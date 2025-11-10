10e édition des Nuits de la Lecture – Les mots de Brassens, les notes du présent Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

10e édition des Nuits de la Lecture – Les mots de Brassens, les notes du présent Jeudi 22 janvier 2026, 20h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

A la guitare et à la voix, par cœur et sans pupitre. Cette approche minimaliste pour se concentrer sur la richesse du texte : une langue ciselée, précise, où se mêlent l’ironie, la révolte, et une poésie du quotidien à la fois populaire et savante.

Les Nuits de la lecture promeuvent le livre et la lecture auprès de tous les publics. Leur 10ème édition a pour thème « Les villes et campagnes ».

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der

Spectacle musical et poétique : Hommage vivant à Georges Brassens, souvent reconnu comme chanteur, mais dont l’aspiration première était d’être poète. spectacle théâtre

