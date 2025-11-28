10e édition du festival Les Égaluantes Centre-ville Carentan-les-Marais

10e édition du festival Les Égaluantes

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Les festival de cinéma à Carentan qui rassemble.

En famille ou entre amis, venez vivre un week-end de projection inoubliable. Les Égaluantes, c’est plus qu’un festival, c’est un moment de partage où chacun peut découvrir le cinéma dans une ambiance conviviale et festive ! Pendant tout un week-end, Carentan devient le point de rendez-vous des amoureux du cinéma habitants, comédiens et partenaires s’y retrouvent. Cette année préparez-vous à être éblouis par de nombreuses avant-premières exclusives, des projections dans des lieux inédits et surprenants, des animations ludiques pour découvrir le cinéma autrement et une programmation riche en films, documentaires, courts métrages et séries. .

10e édition du festival Les Égaluantes

