10e Exposition de Peintures & Sculptures de Civrac-sur-Dordogne Civrac-sur-Dordogne

10e Exposition de Peintures & Sculptures de Civrac-sur-Dordogne
Salle des fêtes Civrac-sur-Dordogne Gironde
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-28
Exposition de Peintures, Sculptures à la Salle des fêtes de Civrac-sur-Dordogne, du 25 au 28 septembre 2025, de 10h à 18h. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 26 septembre à partir de 19h. .
Salle des fêtes Civrac-sur-Dordogne 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 07 12 mairie.civrac@orange.fr
