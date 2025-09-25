10e Exposition de Peintures & Sculptures de Civrac-sur-Dordogne Civrac-sur-Dordogne

Salle des fêtes Civrac-sur-Dordogne Gironde

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-28

2025-09-25

Exposition de Peintures, Sculptures à la Salle des fêtes de Civrac-sur-Dordogne, du 25 au 28 septembre 2025, de 10h à 18h. Entrée libre.

Vernissage le vendredi 26 septembre à partir de 19h. .

Salle des fêtes Civrac-sur-Dordogne 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 07 12 mairie.civrac@orange.fr

