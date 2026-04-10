10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne Hampigny
10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne Hampigny mercredi 15 juillet 2026.
Hampigny
10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne
Hampigny Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
L’association ADATOEA en association avec Tempo Di Cella de Beauvais vous donnent rendez-vous pour la 10ème édition du Festival des Lacs d’Orient en Champagne ! Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de musique classique. Venez découvrir des artistes d’exception au sein de joyaux du patrimoine remarquables et initiez-vous à la musique classique grâce aux ateliers proposés.
Au programme
– Le 15 juillet à 19h Concert à l’église de Hampigny
– Le 16 juillet à 19h Concert à l’église de Donnement
– Le 17 juillet à 19h Concert à l’église de Sacey
– Le 18 juillet à 19h Concert en la chapelle du Tertre à Dienville
– Ateliers initiation violon et violoncelle au centre de loisirs Les Crossette de Dienville avec la CCLC
La programmation des artistes arrive bientôt, restez connectés !
#grandsevenements2026 .
Hampigny 10500 Aube Grand Est +33 6 16 36 40 10 adatoea@gmail.com
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English :
L’événement 10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne Hampigny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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