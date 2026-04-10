Hampigny

10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne

Hampigny Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

L’association ADATOEA en association avec Tempo Di Cella de Beauvais vous donnent rendez-vous pour la 10ème édition du Festival des Lacs d’Orient en Champagne ! Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de musique classique. Venez découvrir des artistes d’exception au sein de joyaux du patrimoine remarquables et initiez-vous à la musique classique grâce aux ateliers proposés.

Au programme

– Le 15 juillet à 19h Concert à l’église de Hampigny

– Le 16 juillet à 19h Concert à l’église de Donnement

– Le 17 juillet à 19h Concert à l’église de Sacey

– Le 18 juillet à 19h Concert en la chapelle du Tertre à Dienville

– Ateliers initiation violon et violoncelle au centre de loisirs Les Crossette de Dienville avec la CCLC

La programmation des artistes arrive bientôt, restez connectés !

#grandsevenements2026 .

Hampigny 10500 Aube Grand Est +33 6 16 36 40 10 adatoea@gmail.com

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English :

L’événement 10e Festival des Lacs d’Orient en Champagne Hampigny a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne