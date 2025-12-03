10e Gala de Ménil Mon Temps La Bellevilloise Paris

Ménil Mon Temps et les Canotiers présentent le 10e GALA de MÉNIL MON TEMPS dimanche 4 janvier 2026 de 16h à 20h

Avec au programme :

Warzim Boule de Feu

Les Griots Métropolitains

Sabine Drabowitch

Jean Dubois

Justine Jérémie

Tyard

Camille Feist

Patrick Abrial & Jye

Entrée et prix libres

Adhésion annuelle à l’asso possible sur place (5/10 euros)

Forum de la Bellevilloise

21 rue Boyer, Paris 20e

Le Gala se tient une fois par an et marque la solidarité des artistes œuvrant à Ménilmontant avec la population locale.

C’est aussi un soutien financier à l’association via les adhésions pour l’organisation annuelle du Festival des Canotiers (cinéma et concerts en plein air à Ménilmontant, au mois de juin) et ses activités tout au long de l’année (expositions, concerts, écrivain public…)

En partenariat avec Les Canotiers et Ménil Info

Concert gratuit avec 8 artistes sur la scène du forum de la Bellevilloise, en soutien à l’association Ménil Mon Temps !

Le dimanche 04 janvier 2026

de 16h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

