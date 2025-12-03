10e Gala de Ménil Mon Temps La Bellevilloise Paris
10e Gala de Ménil Mon Temps La Bellevilloise Paris dimanche 4 janvier 2026.
Ménil Mon Temps et les Canotiers présentent le 10e GALA de MÉNIL MON TEMPS dimanche 4 janvier 2026 de 16h à 20h
Avec au programme :
Warzim Boule de Feu
Les Griots Métropolitains
Sabine Drabowitch
Jean Dubois
Justine Jérémie
Tyard
Camille Feist
Patrick Abrial & Jye
Entrée et prix libres
Adhésion annuelle à l’asso possible sur place (5/10 euros)
Forum de la Bellevilloise
21 rue Boyer, Paris 20e
Le Gala se tient une fois par an et marque la solidarité des artistes œuvrant à Ménilmontant avec la population locale.
C’est aussi un soutien financier à l’association via les adhésions pour l’organisation annuelle du Festival des Canotiers (cinéma et concerts en plein air à Ménilmontant, au mois de juin) et ses activités tout au long de l’année (expositions, concerts, écrivain public…)
En partenariat avec Les Canotiers et Ménil Info
Concert gratuit avec 8 artistes sur la scène du forum de la Bellevilloise, en soutien à l’association Ménil Mon Temps !
Le dimanche 04 janvier 2026
de 16h00 à 20h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-04T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-04T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-04T16:00:00+02:00_2026-01-04T20:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris
https://menilmontemps.org/ https://www.facebook.com/MenilMonTemps https://www.facebook.com/MenilMonTemps