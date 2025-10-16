10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 2025 NEGO-TRANSPORTS Saint-Longis

10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 2025 NEGO-TRANSPORTS Saint-Longis jeudi 16 octobre 2025.

10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 2025 NEGO-TRANSPORTS

Rue Bellemare Saint-Longis Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16 12:00:00

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-21

Visite de l’entreprise de transports Nego-Transports à Saint-Longis

Négo-Transports est spécialisée dans les transports spéciaux et exceptionnels de marchandises agricoles (tracteurs, moissonneuses), TP et BTP (pelleteuse), industriels (poutres, grues, palettes) et loisirs (Mobil-home et camping-car). Avec un effectif de 120 employés, Négo-Transports livre en France et en Europe avec du matériel très spécifique.

Réservations obligatoires auprès de l’entreprise au 02 43 34 30 00 Places limitées Gratuit.

Se munir de gilets jaunes en extérieur .

Rue Bellemare Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 30 00

English :

Visit to transport company Nego-Transports in Saint-Longis

German :

Besuch des Transportunternehmens Nego-Transports in Saint-Longis

Italiano :

Visita all’azienda di trasporti Nego-Transports a Saint-Longis

Espanol :

Visita a la empresa de transportes Nego-Transports en Saint-Longis

L’événement 10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise 2025 NEGO-TRANSPORTS Saint-Longis a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Maine Saosnois