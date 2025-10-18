10e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise GAEC LANGELIER « Mélimousine » Moncé-en-Saosnois

10e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise GAEC LANGELIER « Mélimousine » Moncé-en-Saosnois samedi 18 octobre 2025.

10e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise GAEC LANGELIER « Mélimousine »

Moncé-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-23 2025-10-25

La famille Langelier ouvre les portes de Mélimousine et vous invite à découvrir ses produits !

Depuis plus de 30 ans, la famille Langelier produit de la viande de qualité avec des animaux de race limousine. Pascal, Jocelyne, Mathieu et Mélissa ont à coeur le bien-être des animaux et l’échange avec le client. Ils interviennent de la naissance à l’assiette, à l’exception de l’abattage. Vous pourrez découvrir l’ensemble du système d’exploitation. La visite se conclura par le magasin de la ferme où vous dégusterez leur spécialité de « rillettes de boeuf » mais aussi d’autres produits de fabrication maison.

Informations et réservations l’Office de Tourisme Maine Saosnois au 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-saosnois.com Places limitées .

Moncé-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

The Langelier family opens the doors of Mélimousine and invites you to discover its products!

German :

Die Familie Langelier öffnet die Türen von Mélimousine und lädt Sie ein, ihre Produkte zu entdecken!

Italiano :

La famiglia Langelier apre le porte di Mélimousine e vi invita a scoprire i suoi prodotti!

Espanol :

La familia Langelier le abre las puertas de Mélimousine y le invita a descubrir sus productos

L’événement 10e Journées Régionales de la Visite d’Entreprise GAEC LANGELIER « Mélimousine » Moncé-en-Saosnois a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Maine Saosnois