10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE KALISTÂ Marolles-les-Braults
47 Rue de Bonnétable Marolles-les-Braults Sarthe
Début : 2025-10-24 09:00:00
fin : 2025-10-24 09:45:00
2025-10-24
Une équipe de 80 personnes vous fera découvrir avec passion les activités de cette entreprise. De nombreuses expertises en sous-traitance industrielle, en espaces verts, en conditionnement, en packaging, en GED (numérisation), en impression… L’ESAT KALISTA de Marolles-les-Braults aura le plaisir de vous accueillir.
Places limitées, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-saosnois.com .
