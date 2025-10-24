10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE KALISTÂ Marolles-les-Braults

10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE KALISTÂ Marolles-les-Braults vendredi 24 octobre 2025.

10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE KALISTÂ

47 Rue de Bonnétable Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 09:00:00

fin : 2025-10-24 09:45:00

Date(s) :

2025-10-24

Une équipe de 80 personnes vous fera découvrir avec passion les activités de cette entreprise. De nombreuses expertises en sous-traitance industrielle, en espaces verts, en conditionnement, en packaging, en GED (numérisation), en impression… L’ESAT KALISTA de Marolles-les-Braults aura le plaisir de vous accueillir.

Places limitées, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-maine-saosnois.com .

47 Rue de Bonnétable Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE KALISTÂ Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Maine Saosnois à Bonnétable