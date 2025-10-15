10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise LES CADRES NOIRS PERCHERONS Bonnétable

10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise LES CADRES NOIRS PERCHERONS Bonnétable mercredi 15 octobre 2025.

10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise LES CADRES NOIRS PERCHERONS

514 Rue du charme Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

Date(s) :

2025-10-15 2025-10-21

Visite de cette miellerie sarthoise

Plongez au coeur du monde des abeilles lors d’une visite chez cet apiculteur passionné. Vous découvrirez chaque étape de son savoir-faire, de la fabrication de l’essaim à la dégustation des miels et produits dérivés. Entre échanges, découverte et techniques de production, cette rencontre vous invite à savourer la richesse d’un terroir avec un métier respectueux de la nature.

Réservation obligatoire par mail directement auprès de l’entreprise ! lescadresnoirspercherons@gmail.com

Entrée payante 7€ par personnes (avec un pot de miel offert). Animaux non-admis .

514 Rue du charme Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 48 35 06 lescadresnoirspercherons@gmail.com

English :

Visit this Sarthe honey factory

German :

Besuch dieser Honigfabrik in der Sarthe

Italiano :

Visitate questa fabbrica di miele nella Sarthe

Espanol :

Visite esta fábrica de miel en Sarthe

L’événement 10E Journées Régionales de la Visite d’Entreprise LES CADRES NOIRS PERCHERONS Bonnétable a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Maine Saosnois