10E JOURNÉES RÉGIONALES DE LA VISITE D’ENTREPRISE SUPER U Mamers

Route de Bellême Mamers

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-17

2025-10-16 2025-10-17

Venez découvrir un magasin de grande distribution et ses coulisses ses métiers, ses laboratoires, les process de fabrication. Découvrez la logistique d’un magasin recevant des millions d’articles chaque année. Découvrez aussi les parties techniques et une entreprise ultra bas carbone grâce à des équipements dernière génération. Avant d’être dans votre caddie, il s’en passe des étapes! Venez découvrir une entreprise qui ne dort jamais!

Places limitées, sur inscription par mail directement auprès de Super U superu.mamerscooperative-u.fr .

Route de Bellême Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 31 11 40 superu.mamers@cooperative-u.fr

