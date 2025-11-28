10e Nuits de la lecture Je n’ai pas lu Foucault, chefs d’oeuvre en prison médiathèque de Segré Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

10e Nuits de la lecture Je n’ai pas lu Foucault, chefs d’oeuvre en prison médiathèque de Segré

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

A l’occasion de la 10e éditions des Nuits de la lecture, la médiathèque de Segré propose le spectacleJe n’ai pas lu Foucault, chefs d’oeuvre en prison. Le vendredi 23 janvier 2026 à 20h.

Van Gogh, Basquiat, Picasso, comment parle-t-on de chefs-d’œuvre quand on est en prison ?

Accompagnée du vidéoprojecteur qu’elle utilisait en prison, Céline Caussimon nous fait vivre son expérience personnelle d’ateliers d’écriture menés à Fresnes, Fleury-Mérogis et autres centres de détention. A travers le regard sensible de ces personnes marginalisées, le public redécouvre la force de ces œuvres. Il entrevoit aussi la vie dans le milieu pénitentiaire.

A partir de 12 ans .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

English :

On the occasion of the 10th Nuits de la lecture, Segré’s media library presents the showJe n’ai pas lu Foucault, chefs d’oeuvre en prison. Friday January 23, 2026 at 8pm.

L’événement 10e Nuits de la lecture Je n’ai pas lu Foucault, chefs d’oeuvre en prison médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Anjou bleu