10è rencontre de généalogie Mairie de Saint-Ilpize Saint-Ilpize samedi 9 août 2025.
10è rencontre de généalogie
Mairie de Saint-Ilpize Le Bourg Saint-Ilpize Haute-Loire
Début : Lundi 2025-08-09 15:00:00
fin : 2025-08-11 19:00:00
2025-08-09
Remontez à vos origines avec Michel Degrémont et Gérard Portal
Mairie de Saint-Ilpize Le Bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 29 23 92 michel.degremont@club-internet.fr
English :
Go back to your roots with Michel Degrémont and Gérard Portal
German :
Gehen Sie mit Michel Degrémont und Gérard Portal zu Ihren Ursprüngen zurück
Italiano :
Ritorno alle origini con Michel Degrémont e Gérard Portal
Espanol :
Vuelva a sus orígenes con Michel Degrémont y Gérard Portal
L’événement 10è rencontre de généalogie Saint-Ilpize a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne