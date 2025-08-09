10è rencontre de généalogie Mairie de Saint-Ilpize Saint-Ilpize

Remontez à vos origines avec Michel Degrémont et Gérard Portal

Mairie de Saint-Ilpize Le Bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 29 23 92 michel.degremont@club-internet.fr

Go back to your roots with Michel Degrémont and Gérard Portal

Gehen Sie mit Michel Degrémont und Gérard Portal zu Ihren Ursprüngen zurück

Ritorno alle origini con Michel Degrémont e Gérard Portal

Vuelva a sus orígenes con Michel Degrémont y Gérard Portal

