10e Rencontre Folklorique de Bégoux Bégoux Cahors

10e Rencontre Folklorique de Bégoux Bégoux Cahors dimanche 31 août 2025.

10e Rencontre Folklorique de Bégoux

Bégoux 292 Rue du Village Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 14:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Spectacle de danses folkloriques traditionnelles avec l’objectif de maintenir et transmettre les traditions populaires quercynoises par la musique, les chants et les danses…

Spectacle de danses folkloriques traditionnelles avec l’objectif de maintenir et transmettre les traditions populaires quercynoises par la musique, les chants et les danses… .

Bégoux 292 Rue du Village Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 71 47 67 98

English :

Traditional folk dance show with the aim of maintaining and passing on Quercy folk traditions through music, song and dance?

German :

Eine Aufführung traditioneller Volkstänze mit dem Ziel, die volkstümlichen Traditionen von Quercynois durch Musik, Gesang und Tanz zu erhalten und weiterzugeben?

Italiano :

Uno spettacolo di danze popolari tradizionali con l’obiettivo di mantenere e trasmettere le tradizioni popolari del Quercy attraverso la musica, il canto e la danza?

Espanol :

Un espectáculo de danzas folclóricas tradicionales con el objetivo de mantener y transmitir las tradiciones folclóricas de Quercy a través de la música, el canto y la danza?

L’événement 10e Rencontre Folklorique de Bégoux Cahors a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Cahors Vallée du Lot