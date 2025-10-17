10e rencontres de la caricature et du dessin d’humour de presse Bozouls

10e rencontres de la caricature et du dessin d’humour de presse Bozouls vendredi 17 octobre 2025.

10e rencontres de la caricature et du dessin d’humour de presse

Place de la Mairie Bozouls Aveyron

3 jours humoristiques caricature en direct, échange avec les dessinateurs, stages ouverts à tous, et dédicaces seront au programme !

L’Espace Denys Puech accueillera du 17 au 19 octobre 2025, la 10ᵉ édition des Rencontres Bozoulaises de la caricature, du dessin d’humour et de presse. Le lancement officiel est prévu le vendredi 17 octobre à 18 h, sur le lieu des Rencontres.

Organisé par l’association Culture en Caricanyon, cet événement réunira près d’une vingtaine de caricaturistes et dessinateurs de presse autour d’expositions, de temps d’échanges avec les artistes et de séances de caricature en direct.

Les Rencontres marqueront également le coup d’envoi des Semaines Raoul Cabrol ,qui présenteront à l’Espace Denys Puech une exposition consacrée à l’œuvre du caricaturiste Bozoulais Raoul Cabrol, à découvrir jusqu’au 26 octobre.

Pour rappel, la projection du film documentaire L’Humour à mort, en présence du réalisateur Daniel Leconte, aura lieu le mardi 14 octobre à 20 h 30 au Complexe Cardabelle. Ce film rend hommage aux victimes des attentats du 7 janvier 2015 à Paris. .

Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 28 01

English :

3 humorous days of live cartooning, discussions with the artists, workshops open to all, and book signings!

German :

3 humorvolle Tage: Live-Karikaturen, Austausch mit den Zeichnern, offene Praktika für alle und Signierstunden stehen auf dem Programm!

Italiano :

3 giorni di vignette umoristiche dal vivo, discussioni con gli artisti, corsi aperti a tutti e autografi!

Espanol :

3 divertidos días de caricaturas en directo, debates con los artistas, cursos abiertos a todos y firmas de libros

