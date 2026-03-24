10e salon des collections insolites Saint Martin de Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët
10e salon des collections insolites Saint Martin de Landelles Saint-Hilaire-du-Harcouët samedi 28 mars 2026.
10e salon des collections insolites
Saint Martin de Landelles Rue du haut bourg Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Des collectionneurs passionnés vous présentent les objets qu’ils collectionnent et vous racontent l’histoire de ces objets. 20 collections différentes chaque année.
Véritable petit musée en milieu rural, dans la commune de Saint Martin de Landelles, cette exposition est présentée par des collectionneurs qui sauront vous intéresser à leur passion et vous plonger dans l’univers insolite de leur collection.
Rendez-vous le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 17h. .
Saint Martin de Landelles Rue du haut bourg Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 7 59 79 74 98 contactascal@gmail.com
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English : 10e salon des collections insolites
L’événement 10e salon des collections insolites Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-03-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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