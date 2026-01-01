10e Salon du Mariage Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse

10e Salon du Mariage

Rue de l’Abbaye 289 rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-17

De nombreux professionnels de l’évènementiel vous invitent à les rencontrer à la salle Claude Laplace les

samedi 17 et dimanche 18 janvier 2026 à l’occasion du Salon du Mariage et de la Fête.

Défilés de mode à 15h30 les 2 jours .

collectif.ceremonie@gmail.com

