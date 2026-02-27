10e salon Livr’expo L’Atmosphère Rethel

10e salon Livr’expo

L’Atmosphère Boulevard de la 4e armée Rethel Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Nombreuses dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, grande bourse aux livres et beaucoup d’animations … Restauration sur place

.

L’Atmosphère Boulevard de la 4e armée Rethel 08300 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Numerous signings by authors and illustrators, large book market and lots of entertainment … Catering on site

L’événement 10e salon Livr’expo Rethel a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme