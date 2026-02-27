10e salon Livr’expo L’Atmosphère Rethel
10e salon Livr’expo L’Atmosphère Rethel dimanche 1 mars 2026.
Nombreuses dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, grande bourse aux livres et beaucoup d’animations … Restauration sur place
L’Atmosphère Boulevard de la 4e armée Rethel 08300 Ardennes Grand Est
English :
Numerous signings by authors and illustrators, large book market and lots of entertainment … Catering on site
