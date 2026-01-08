10e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX Château Luchey-Halde Mérignac 7 et 8 mars 4 euros à partir de 12 ans

Entre 15 et 20 exposants professionnels ou amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi des quatre coins de France.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **7 et 8 mars 2026** pour le **10e Salon Minéraux Fossiles et Bijoux de Mérignac (Gironde**). Cet événement se déroulera au **Château Luchey-Halde** situé **17, avenue du Maréchal Joffre (quartier d’Arlac)**. Pour animer ce salon, **entre 15 et 20 exposants professionnels ou amateurs** présenteront au public leurs **dernières nouveautés en provenance du monde entier** mais aussi des quatre coins de France. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable de l’agglomération bordelaise devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

**Stationnement :** parking gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00.000+01:00

1

davidchauvaud@yahoo.fr

Château Luchey-Halde 17, avenue du Maréchal Joffre 33700 MERIGNAC Arlac Mérignac 33700 Gironde



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

