10e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX d’ALBI (Tarn) salle de Pratgraussals Albi 30 et 31 août 4 euros à partir de 12 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

Plus de 20 exposants professionnels et amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn au très riche patrimoine minéralogique.

**HEXAGONE MINERAL** vous donne rendez-vous les **30 et 31 août 2025** pour le **10e Salon minéraux fossiles et bijoux**. Ce salon se déroulera comme les années précédentes dans le magnifique **SALLE DES FETE**S de **PRATGRAUSSALS** sur la rive droite du Tarn. Pour animer ce salon, **plus de 20 exposants ont répondu à notre invitation. Ils présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi de France et du Tarn au très riche patrimoine minéralogique**. Comme dans tous nos salons, **un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente** pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les membres du **Club Minéralogique de l’Albigeois** nous accompagneront pendant tout le week-end en faisant découvrir aux visiteurs le monde féerique des micro-cristallisations. Et pour répondre toujours plus aux attentes du public, **un service d’expertise gratuite sera aussi proposé par l’organisateur** à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce lieu idéalement situé à proximité du centre ville d’Albi devrait réunir une fois de plus tous les passionnés de la région et du grand sud de la France. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

**Ouverture au public :** de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

**Tarif visiteurs :** 4 € à partir de 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

**Parking gratuit !**

salle de Pratgraussals chemin de pratgraussals Albi 81000 Tarn