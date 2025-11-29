10e Salon Minéraux Fossiles Bijoux Olemps

10e Salon Minéraux Fossiles Bijoux

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 29 et 30 novembre 2025 à Olemps près de Rodez pour le 10e Salon des minéraux, fossiles et bijoux.

L’événement se déroulera dans l’espace multigénérations le 7-77 situé au centre ville, à proximité de la mairie et de nombreux parking gratuits.

15 à 20 exposants professionnels et amateurs seront présents pour vous présenter leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France mais aussi du département. Un service d'expertise gratuite sera aussi proposée par l'organisateur.

English :

HEXAGONE MINERAL looks forward to seeing you on November 29 and 30, 2025 in Olemps near Rodez for the 10th Salon des minéraux, fossiles et bijoux.

German :

HEXAGONE MINERAL lädt Sie am 29. und 30. November 2025 nach Olemps in der Nähe von Rodez zur 10. Messe für Mineralien, Fossilien und Schmuck ein.

Italiano :

HEXAGONE MINERAL vi aspetta il 29 e 30 novembre 2025 a Olemps, vicino a Rodez, per il 10° Salon des minéraux, fossiles et bijoux.

Espanol :

HEXAGONE MINERAL le espera los días 29 y 30 de noviembre de 2025 en Olemps, cerca de Rodez, para el 10º Salón de los minerales, fósiles y joyas.

