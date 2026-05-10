Abbans-Dessus

10e Trail des Montées d’Abbans

rue Jouffroy d’Abbans Abbans-Dessus Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

27km de pur bonheur pour les plus aguerris avec plus de 1000mD+

14km pour un entre 2 bien sympathique avec 600mD+

7km pour y aller à son rythme ou débuter avec 200mD+

une marche (10km) , un cross enfant à 14h30

Vous l’aurez compris , notre Trail édition 2026 saura ravir chacun et chacune d’entre vous, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec l’écho de la loue qui animera cette journée.

La journée se terminera autour d’un barbecue frite.

Donc vous l’aurez compris , le 6 JUIN s’est à Abbans-Dessus qu’il faudra être !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Abbans-Dessus = 2min de Quingey , 20min de Besançon Chateaufarine , 40min de Dole , 1H de Morteau , 1H de Pontarlier , 30min de Arbois , 50min de Gray … .

rue Jouffroy d’Abbans Abbans-Dessus 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 45 37 73 trail25abbans@gmail.com

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English : 10e Trail des Montées d’Abbans

L’événement 10e Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON