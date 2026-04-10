10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais
10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais dimanche 26 avril 2026.
Saurais
10e troc aux plantes et marché de producteurs
Mairie de Saurais Saurais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Troc aux plantes et marché de producteurs
Organisé par l’association La Sauraisienne
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Mairie de Saurais Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98
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English : 10e troc aux plantes et marché de producteurs
Plant swap and farmers’ market
Organized by the association La Sauraisienne
L’événement 10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine