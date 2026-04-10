Saurais

10e troc aux plantes et marché de producteurs

Mairie de Saurais Saurais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Troc aux plantes et marché de producteurs

Organisé par l’association La Sauraisienne

.

Mairie de Saurais Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98

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English : 10e troc aux plantes et marché de producteurs

Plant swap and farmers’ market

Organized by the association La Sauraisienne

L’événement 10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine