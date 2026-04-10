Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais

10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais

10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Mairie de Saurais

Ville : 79200 Saurais

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saurais

10e troc aux plantes et marché de producteurs

Mairie de Saurais Saurais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Troc aux plantes et marché de producteurs

Organisé par l’association La Sauraisienne
  .

Mairie de Saurais Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 75 71 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 10e troc aux plantes et marché de producteurs

Plant swap and farmers’ market

Organized by the association La Sauraisienne

L’événement 10e troc aux plantes et marché de producteurs Saurais a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine