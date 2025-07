10ème Académie des Musiciens de Saint-Julien Conservatoire Arthur Honegger Le Havre

10ème Académie des Musiciens de Saint-Julien Conservatoire Arthur Honegger Le Havre lundi 11 août 2025.

10ème Académie des Musiciens de Saint-Julien

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Une semaine de musique, de rencontres et d’immersion dans le monde baroque.

La 10ème Académie de musique et de danses anciennes des Musiciens de Saint-Julien s’installe au Havre du 11 au 17 août et proposera concerts, bal et conférences.

Cette semaine de stage se déroulera au Conservatoire Arthur Honegger du Havre qui permet d’allier les atouts du conservatoire et ceux du bord de mer.

Les Musiciens de Saint-Julien, qui fêtent leurs 20 ans cette année, ont publié 20 CD dont les deux derniers sont consacrés respectivement aux concertos pour flûte de Mozart et aux pièces inédites pour flûte de Marin Marais. Entre continuité et transformation, les stagiaires et les Musiciens de Saint-Julien exploreront le répertoire baroque avec trois concerts et un bal dans le cadre des Rendez-vous d’Arthur, trois conférences données par des spécialistes en la matière, et deux concerts de clôture de la semaine par les stagiaires de l’Académie.

Le prestige des intervenants séduit déjà les futurs académiciens Tobie Miller à la vielle à roue baroque, Jérôme Hantaï à la viole de gambe, Miguel Henry au luth, théorbe, guitare et cistre, Violaine Cochard et Marie van Rhijn au clavecin et à la direction de chant, Élodie Fonnard au chant baroque, Josef Zak au violon, Jérémie Papasergio au basson, Elsa Frank au hautbois et à la flûte à bec, Naïk Raviart aux danses anciennes…

Au programme

Concerts, bal (par les Musiciens de Saint-Julien).

– Lundi 11 août 20h45 Église Sainte-Anne

VOIX HUMAINES, Marin Marais pièces inédites pour flûte.

– Mardi 12 août 20h45 Église Sainte-Anne

LA BELLA PEDRINA, La naissance de la sonate.

– Mercredi 13 août 20h45 Église Sainte-Anne

VOLEZ ZÉPHIRS, Musique pastorale au XVIIIe siècle.

– Vendredi 15 août 20h45 Salle Franklin

BAL DE DANSES ANCIENNES, Renaissance et contredanse animé par Yves Guilcher (Première partie par les stagiaires de l’Académie).

Conférences, causerie Amphi Woollett (Conservatoire Arthur Honegger) Réservation obligatoire.

– Mardi 12 août 12h15

NOUVELLES RECHERCHES SUR L’ANCHE DOUBLE HISTORIQUE, et leur application au hautbois et à la musette, par Lola Soulier.

– Jeudi 14 août 18h

DES BRANLES À LA CONTREDANSE, Ruptures affichées et continuités sous-jacentes, par Naïk Raviart.

– Jeudi 14 août 20h30

QU’EST-CE QU’UNE CHANSON FOLKLORIQUE ?, Les problématiques de la chanson selon qu’elle est ancienne ou populaire par Yves Guilcher.

Concerts de clôture, par les stagiaires de l’Académie.

– Samedi 16 août 20h45 Église Saint-Vincent de Paul

Concert 1ère partie

Voix & Instruments

– Dimanche 17 août 15h Église Sainte-Anne

Concert 2ème partie

Voix & Instruments

Les spectateurs auront maintes opportunités de voir les musiciens se produire cette semaine. Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à toutes et tous.

Conservatoire Arthur Honegger 70 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lesmusiciensdesaintjulien.fr

English : 10ème Académie des Musiciens de Saint-Julien

A week of music, encounters and immersion in the Baroque world.

The 10th Académie de musique et de danses anciennes des Musiciens de Saint-Julien will be held in Le Havre from August 11 to 17, featuring concerts, balls and lectures.

The week-long course will take place at the Arthur Honegger Conservatory in Le Havre, combining the advantages of the Conservatory with those of the seaside.

Les Musiciens de Saint-Julien, who are celebrating their 20th anniversary this year, have released 20 CDs, the last two of which are devoted respectively to Mozart’s flute concertos and unpublished pieces for flute by Marin Marais. Between continuity and transformation, the trainees and Musiciens de Saint-Julien will explore the Baroque repertoire with three concerts and a ball as part of Rendez-vous d’Arthur, three lectures by specialists in the field, and two concerts to close the week by the Académie’s trainees.

The prestige of the speakers is already attracting future academicians: Tobie Miller on baroque hurdy-gurdy, Jérôme Hantaï on viola da gamba, Miguel Henry on lute, theorbo, guitar and cistre, Violaine Cochard and Marie van Rhijn on harpsichord and vocal direction, Élodie Fonnard on baroque singing, Josef Zak on violin, Jérémie Papasergio on bassoon, Elsa Frank on oboe and recorder, Naïk Raviart on ancient dances…

On the program:

Concerts, ball (by the Musiciens de Saint-Julien).

– Monday August 11 8:45pm Église Sainte-Anne

VOIX HUMAINES, Marin Marais unpublished pieces for flute.

– Tuesday, August 12 8:45pm Église Sainte-Anne

LA BELLA PEDRINA, The birth of the sonata.

– Wednesday, August 13 8:45pm Église Sainte-Anne

VOLEZ ZÉPHIRS, Pastoral music in the 18th century.

– Friday August 15 8:45pm Salle Franklin

BAL DE DANS ANCIENNES, Renaissance and contredanse led by Yves Guilcher (First part by Académie trainees).

Lectures, talks Amphi Woollett (Conservatoire Arthur Honegger) Reservations required.

– Tuesday, August 12 12:15 pm

NEW RESEARCH ON THE HISTORICAL DOUBLE ANCHOR, and its application to the oboe and musette, by Lola Soulier.

– Thursday August 14th 6pm

DES BRANLES À LA CONTREDANSE, Ruptures affichées et continuités sous-jacentes, by Naïk Raviart.

– Thursday, August 14 8:30pm

QU?EST-CE QU?UNE CHANSON FOLKLORIQUE, The problems of old and popular songs, by Yves Guilcher.

Closing concerts by Academy trainees.

– Saturday August 16 8:45pm Église Saint-Vincent de Paul

Concert 1st part

Voices & Instruments

– Sunday, August 17 3pm Église Sainte-Anne

Concert: Part 2

Voices & Instruments

Audiences will have plenty of opportunities to see the musicians perform this week. All events are free and open to all.

German :

Eine Woche voller Musik, Begegnungen und Eintauchen in die Welt des Barock.

Die 10. Akademie für alte Musik und Tänze der Musiciens de Saint-Julien zieht vom 11. bis 17. August nach Le Havre und bietet Konzerte, einen Ball und Konferenzen.

Die einwöchige Veranstaltung findet im Conservatoire Arthur Honegger in Le Havre statt, das die Vorteile des Konservatoriums mit denen der Meeresküste verbindet.

Die Musiciens de Saint-Julien, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern, haben 20 CDs veröffentlicht, von denen die letzten beiden jeweils den Flötenkonzerten von Mozart und den unveröffentlichten Stücken für Flöte von Marin Marais gewidmet sind. Zwischen Kontinuität und Transformation werden die Praktikanten und die Musiciens de Saint-Julien das Barockrepertoire mit drei Konzerten und einem Ball im Rahmen der Rendez-vous d’Arthur, drei Vorträgen von Spezialisten auf diesem Gebiet und zwei Konzerten zum Abschluss der Woche durch die Praktikanten der Akademie erkunden.

Das Prestige der Vortragenden zieht die zukünftigen Akademiker bereits in ihren Bann: Tobie Miller an der Barockdrehleier, Jérôme Hantaï an der Gambe, Miguel Henry an Laute, Theorbe, Gitarre und Cister, Violaine Cochard und Marie van Rhijn an Cembalo und Gesangsleitung, Élodie Fonnard an Barockgesang, Josef Zak an der Geige, Jérémie Papasergio am Fagott, Elsa Frank an Oboe und Blockflöte, Naïk Raviart an alten Tänzen…

Auf dem Programm stehen:

Konzerte, Ball (von den Musiciens de Saint-Julien).

– Montag, 11. August 20:45 Uhr Kirche Sainte-Anne

VOIX HUMAINES, Marin Marais: unveröffentlichte Stücke für Flöte.

– Dienstag, 12. August 20:45 Uhr Kirche Sainte-Anne

LA BELLA PEDRINA, Die Geburt der Sonate.

– Mittwoch, 13. August 20:45 Uhr Kirche Sainte-Anne

VOLEZ ZÉPHIRS, Pastorale Musik im 18. Jahrhundert.

– Freitag, 15. August 20:45 Uhr Franklin-Saal

BAL DE DANSES ANCIENNES, Renaissance und Kontratanz, moderiert von Yves Guilcher (Erster Teil durch die Praktikanten der Akademie).

Vorträge, Gespräche Amphitheater Woollett (Conservatoire Arthur Honegger) Reservierung erforderlich.

– Dienstag, 12. August 12.15 Uhr

NEUE FORSCHUNGEN ZUR HISTORISCHEN DOPPELTEN ANCHE und ihre Anwendung auf Oboe und Musette, von Lola Soulier.

– Donnerstag, 14. August 18 Uhr

DES BRANLES À LA CONTREDANSE, Gezeigte Brüche und unterschwellige Kontinuitäten, von Naïk Raviart.

– Donnerstag, 14. August 20:30 Uhr

QU’EST-CE QU’UNE CHANSON FOLKLORIQUE, Die Problematik des Liedes je nachdem, ob es alt oder populär ist, von Yves Guilcher.

Abschlusskonzerte, von den Praktikanten der Akademie.

– Samstag, 16. August 20.45 Uhr Kirche Saint-Vincent de Paul

Konzert: 1

Stimme & Instrumente

– Sonntag, 17. August 15 Uhr Kirche der Heiligen Anna

Konzert: 2

Stimme & Instrumente

Die Zuschauer werden in dieser Woche viele Gelegenheiten haben, den Musikern bei ihren Auftritten zuzusehen. Alle Termine sind kostenlos und für alle zugänglich.

Italiano :

Una settimana di musica, incontri e immersione nel mondo del Barocco.

La 10ª Académie de musique et de danses anciennes des Musiciens de Saint-Julien sarà a Le Havre dall’11 al 17 agosto, proponendo concerti, un ballo e conferenze.

Il corso di questa settimana si svolgerà presso il Conservatorio Arthur Honegger di Le Havre, che unisce i vantaggi del Conservatorio a quelli del mare.

I Musiciens de Saint-Julien, che quest’anno festeggiano il loro 20° anniversario, hanno pubblicato 20 CD, gli ultimi due dei quali dedicati rispettivamente ai concerti per flauto di Mozart e a brani inediti per flauto di Marin Marais. Tra continuità e trasformazione, gli apprendisti e i Musiciens de Saint-Julien esploreranno il repertorio barocco con tre concerti e un ballo nell’ambito della serie Rendez-vous d’Arthur, tre conferenze di specialisti del settore e due concerti di chiusura della settimana da parte degli apprendisti dell’Accademia.

Il prestigio dei relatori ha già conquistato i futuri accademici: Tobie Miller alla ghironda barocca, Jérôme Hantaï alla viola da gamba, Miguel Henry al liuto, alla tiorba, alla chitarra e alla cetra, Violaine Cochard e Marie van Rhijn al clavicembalo e alla direzione vocale, Élodie Fonnard al canto barocco, Josef Zak al violino, Jérémie Papasergio al fagotto, Elsa Frank all’oboe e al flauto dolce, Naïk Raviart alle danze antiche…

In programma:

Concerti, danza (a cura dei Musiciens de Saint-Julien).

– Lunedì 11 agosto ore 20.45 Chiesa di Sainte-Anne

VOIX HUMAINES, Marin Marais: brani inediti per flauto.

– Martedì 12 agosto ore 20.45 Chiesa di Santa Anna

LA BELLA PEDRINA, La nascita della sonata.

– Mercoledì 13 agosto ore 20.45 Chiesa di Sainte-Anne

VOLEZ ZÉPHIRS, La musica pastorale nel XVIII secolo.

– Venerdì 15 agosto ore 20.45 Sala Franklin

BALLO DI DANZA ANTICA, Rinascimento e contredanse guidato da Yves Guilcher (prima parte a cura degli apprendisti dell’Accademia).

Conferenze, colloqui Auditorium Woollett (Conservatorio Arthur Honegger) Prenotazione obbligatoria.

– Martedì 12 agosto ore 12.15

NUOVE RICERCHE SUL DOPPIO ANCORA STORICO e sulla sua applicazione all’oboe e alla musette, a cura di Lola Soulier.

– Giovedì 14 agosto ore 18.00

DES BRANLES À LA CONTREDANSE, rotture evidenti e continuità di fondo, di Naïk Raviart.

– Giovedì 14 agosto ore 20.30

QU?EST-CE QU?UNE CHANSON FOLKLORIQUE (COSA È UNA CANZONE FOLKLORICA), I problemi delle canzoni antiche e popolari, di Yves Guilcher.

Concerti conclusivi degli apprendisti dell’Accademia.

– Sabato 16 agosto ore 20.45 Chiesa di Saint-Vincent de Paul

Concerto: Parte 1

Voci e strumenti

– Domenica 17 agosto ore 15 Chiesa di Sainte-Anne

Concerto: Parte 2

Voci e strumenti

Il pubblico avrà molte opportunità di vedere i musicisti esibirsi questa settimana. Tutti i concerti sono gratuiti e aperti a tutti.

Espanol :

Una semana de música, encuentros e inmersión en el mundo del Barroco.

La 10ª Académie de musique et de danses anciennes des Musiciens de Saint-Julien estará en Le Havre del 11 al 17 de agosto, ofreciendo conciertos, un baile y conferencias.

El curso de esta semana tendrá lugar en el Conservatorio Arthur Honegger de Le Havre, que combina las ventajas del Conservatorio con las de la costa.

Los Musiciens de Saint-Julien, que celebran este año su vigésimo aniversario, han editado 20 CD, los dos últimos dedicados respectivamente a los conciertos para flauta de Mozart y a piezas inéditas para flauta de Marin Marais. Entre continuidad y transformación, los aprendices y los Musiciens de Saint-Julien explorarán el repertorio barroco con tres conciertos y un baile en el marco de la Rendez-vous d’Arthur, tres conferencias de especialistas en la materia y dos conciertos de clausura de la semana a cargo de los aprendices de la Academia.

El prestigio de los conferenciantes ya ha conquistado a los futuros académicos: Tobie Miller con la zanfona barroca, Jérôme Hantaï con la viola da gamba, Miguel Henry con el laúd, la tiorba, la guitarra y el cistre, Violaine Cochard y Marie van Rhijn con el clavicémbalo y la dirección vocal, Élodie Fonnard con el canto barroco, Josef Zak con el violín, Jérémie Papasergio con el fagot, Elsa Frank con el oboe y la flauta dulce, Naïk Raviart con las danzas antiguas…

En el programa:

Conciertos, danza (a cargo de los Musiciens de Saint-Julien).

– Lunes 11 de agosto 20:45 h Iglesia Sainte-Anne

VOIX HUMAINES, Marin Marais: piezas inéditas para flauta.

– Martes 12 de agosto 20.45 h Église Sainte-Anne

LA BELLA PEDRINA, El nacimiento de la sonata.

– Miércoles 13 de agosto 20.45 h Église Sainte-Anne

VOLEZ ZÉPHIRS, La música pastoral en el siglo XVIII.

– Viernes 15 de agosto 20.45 h Franklin Hall

ANCIENT DANCE BALL, Renacimiento y contredanse bajo la dirección de Yves Guilcher (Primera parte a cargo de los aprendices de la Academia).

Conferencias, coloquios Anfiteatro Woollett (Conservatorio Arthur Honegger) Reserva obligatoria.

– Martes 12 de agosto 12.15 h

NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LA ANCORA DOBLE HISTÓRICA y su aplicación al oboe y a la musette, por Lola Soulier.

– Jueves 14 de agosto 18.00 h

DES BRANLES À LA CONTREDANSE, Rupturas manifiestas y continuidades subyacentes, por Naïk Raviart.

– Jueves 14 de agosto 20.30 h

QU?EST-CE QU?UNE CHANSON FOLKLORIQUE (QUÉ ES UNA CANCIÓN FOLKLÓRICA), La problemática de las canciones antiguas y populares, por Yves Guilcher.

Conciertos de clausura a cargo de los alumnos de la Academia.

– Sábado 16 de agosto 20.45 h Église Saint-Vincent de Paul

Concierto: Parte 1

Voces e instrumentos

– Domingo 17 de agosto 15h Église Sainte-Anne

Concierto: Parte 2

Voces e instrumentos

El público tendrá muchas oportunidades de ver actuar a los músicos esta semana. Todos los conciertos son gratuitos y abiertos a todos.

