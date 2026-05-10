Hargarten-aux-Mines

10ème anniversaire de la fête des animaux de la ferme

Rue du Stade Hargarten-aux-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

La fête des animaux de la ferme fête son 10ème anniversaire !

Vous retrouverez des artisans et producteurs locaux. Mais aussi des démonstration d’attelage canin, une ferme pédagogique, des balades à poneys, des mascottes et un château gonflable.

Samedi à partir de 19h, concert du groupe M. Road.

Et pour dimanche, à 12h, animation le clown Bonny et grand dadet. Et le traditionnel repas (12€).Tout public

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Rue du Stade Hargarten-aux-Mines 57550 Moselle Grand Est +33 6 87 52 89 57 lesamisdesanes@yahoo.com

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English :

The farm animal festival celebrates its 10th anniversary!

You’ll find local craftsmen and producers. There’ll also be dog-driving demonstrations, an educational farm, pony rides, mascots and a bouncy castle.

Saturday from 7pm, concert by the group M. Road.

And on Sunday, at 12pm, entertainment by clown Bonny and grand dadet. And the traditional meal (12?).

L’événement 10ème anniversaire de la fête des animaux de la ferme Hargarten-aux-Mines a été mis à jour le 2026-05-18 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE