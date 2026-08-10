10ème balade gourmande nature et patrimoine Bisel
dimanche 20 septembre 2026 · Bisel
Informations pratiques
Bisel
10ème balade gourmande nature et patrimoine
4 rue de Heimersdorf Bisel Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
2 parcours de marche de 8 et 12km sans difficultés particulières, avec animations sur le parcours sur les thèmes de la nature et du patrimoine -Inscriptions au 03 89 25 64 69
Balade Gourmande de Bisel: 2 parcours de marche de 8 et 12km sans difficultés particulières, avec animations sur le parcours sur les thèmes de la Nature et du Patrimoine.
3 haltes gourmandes (petit déjeuner, pause vitaminée, puis apéritif) suivies d’un buffet brunch à l’arrivée.
Tout public, inscriptions par téléphone.
Limite de 400 participants .
4 rue de Heimersdorf Bisel 68580 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 64 69 mj.peter@orange.fr
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English :
2 walking routes of 8 and 12km with no particular difficulties, with activities along the way on the themes of nature and heritage -Registrations on 03 89 25 64 69
L’événement 10ème balade gourmande nature et patrimoine Bisel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau