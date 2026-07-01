Informations pratiques

Beauvais-sur-Matha

10ème brocante

Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisée par le comité des fêtes. Site ombragé, buvette et restauration sur place.

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Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 08 90 05

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English :

Organized by the festival committee. Shaded area, refreshment stand, and food available on site.

L’événement 10ème brocante Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge