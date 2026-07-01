10ème brocante Beauvais-sur-Matha
dimanche 19 juillet 2026 · Beauvais-sur-Matha
Informations pratiques
Beauvais-sur-Matha
10ème brocante
Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Organisée par le comité des fêtes. Site ombragé, buvette et restauration sur place.
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Bois de la Chape Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 08 90 05
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English :
Organized by the festival committee. Shaded area, refreshment stand, and food available on site.
L’événement 10ème brocante Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge