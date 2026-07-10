10ème brocante semi-nocturne Mutzenhouse
samedi 29 août 2026 · Mutzenhouse
Informations pratiques
Mutzenhouse
10ème brocante semi-nocturne
rue de Hochfelden Mutzenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 13:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Brocante semi nocturne dans les rues de Mutzenhouse.
Pas moins de 90 exposants sont prévus et s’installeront dès 12h aux emplacements prévus jusqu’à la tombée de la nuit.
Côté restauration, les visiteurs apprécieront durant l’après-midi et en soirée, les tartes flambées, pizzas, gâteaux… 0 .
rue de Hochfelden Mutzenhouse 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 00 05 ppatricklux@aol.com
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English :
Semi-nightly flea market in the streets of Mutzenhouse.
L’événement 10ème brocante semi-nocturne Mutzenhouse a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg